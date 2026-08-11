Baka András Magyarország új köztársasági elnöke

Megválasztották Magyarország következő köztársasági elnökét, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökét. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon, augusztus 19-én lép államfői hivatalába. A frissen beiktatott államfő eskütétele után elmondta első beszédét, amelyben a magyar társadalom megosztottságáról, a nemzet egységéről és az ország jövőjéről is beszélt.

Az új államfő szerint az elmúlt évek legsúlyosabb következménye a magyar társadalom mély megosztottsága. Baka András azt is elmondta, számára a nemzet egysége nem azt jelenti, hogy mindannyian ugyanazt gondoljuk, hanem azt, hogy politikai és világnézeti különbségeinktől függetlenül mindannyian egyenlő méltósággal és jogokkal tartozunk ugyanahhoz a nemzethez. Beszédében kiemelte: nem építhetik az új Magyarországot bosszúra, az előttük álló alkotmányozás pedig nem válhat egyetlen politikai erő ügyévé.