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Diktatúra mosolyogva? Magyar Péter egyeztetést ígért, de csak bemondta az újabb nevet

A Sajtóklubban a hatalom abszurditását elemezték. Magyar Péter széles körű egyeztetést ígért az államfőről, de a társadalom végül csak egy diktátumot kapott.

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A Sajtóklub stúdiójában fagyos eleganciával bontották le a hatalom hiteltelenségét. Bár a színpadias államfő-casting véget ért, a Magyar Péter által ígért széles körű egyeztetés elmaradt. Helyette egy zárt ajtók mögötti diktátummal szembesült az ország. 

Iróniával mutattak rá a miniszterelnök elképesztő pávatáncára: gond nélkül állít valamit, majd annak a szöges ellenkezőjét is. Ez a cinikus kamuegyeztetés csupán egy újabb, szürreális fejezet a végtelen hazugságspirál történetében.

 

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