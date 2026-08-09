Diktatúra mosolyogva? Magyar Péter egyeztetést ígért, de csak bemondta az újabb nevet

A Sajtóklub stúdiójában fagyos eleganciával bontották le a hatalom hiteltelenségét. Bár a színpadias államfő-casting véget ért, a Magyar Péter által ígért széles körű egyeztetés elmaradt. Helyette egy zárt ajtók mögötti diktátummal szembesült az ország.
Iróniával mutattak rá a miniszterelnök elképesztő pávatáncára: gond nélkül állít valamit, majd annak a szöges ellenkezőjét is. Ez a cinikus kamuegyeztetés csupán egy újabb, szürreális fejezet a végtelen hazugságspirál történetében.
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