Óriási rakomány futott be az iskolákba: már javában zajlik a tanév előkészítése

Országszerte mintegy 1,2 millió diák számára biztosítja az állam az ingyenes tankönyvek kiszállítását. Bár a tanévkezdés még odébb van, Sopron városában is gőzerővel indult a munka. A Szent Orsolya Iskola udvarára a kamionok több raklapnyi csomagot hoztak, a 11 ezer kiadványt önkéntes diákok pakolták le. A HírTV riportjából kiderült: a pedagógusoknak véget ért a szünet, jelenleg az órarendek, a tanmenetek és a tantárgyfelosztások lázas előkészítésén dolgoznak.
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