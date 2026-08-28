Kormányzás helyett személyeskedés? Magyar Péter Hadházyt támadja

Egy ország vezetéséhez higgadtság kellene, de a Magyar Péter botrány újabb fejezete arról árulkodik, hogy az arrogancia vette át a volánt. Hadházy Ákos megfenyegetése tökéletes látlelete annak, hogyan reagál a hatalom az ellenvéleményre. A miniszterelnök szerint a volt képviselő „gáncsolja a rendszerváltást”, majd egy stílustalan poénnal próbálta nevetségessé tenni az állatorvosi diplomáját.