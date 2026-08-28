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Kormányzás helyett személyeskedés? Magyar Péter Hadházyt támadja

Kormányzás helyett fenyegetőzés. Magyar Péter nyíltan nekiment Hadházy Ákosnak, gúnyolódva a volt képviselő szakmáján. Miért fáj ennyire a kritika a hatalomnak? Mutatjuk a leszámolás hátterét.

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Egy ország vezetéséhez higgadtság kellene, de a Magyar Péter botrány újabb fejezete arról árulkodik, hogy az arrogancia vette át a volánt. Hadházy Ákos megfenyegetése tökéletes látlelete annak, hogyan reagál a hatalom az ellenvéleményre. A miniszterelnök szerint a volt képviselő „gáncsolja a rendszerváltást”, majd egy stílustalan poénnal próbálta nevetségessé tenni az állatorvosi diplomáját.

 

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