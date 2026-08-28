Célkeresztben a bürokrácia – Így tenné versenyképesebbé az EU-t az Európai Bizottság

Beszédében a szabályozás egyszerűsítését, a vállalatok finanszírozását, az energiát, a mesterséges intelligenciát és a kereskedelmet emelte ki. Úgy vélte, hogy Európának olyan kontinenssé kell válnia, amely „termel, beruház és védelmez”. Von der Leyen hangsúlyozta, hogy az európai vállalatok egyszerre szembesülnek magasabb energiaköltségekkel, az egységes piac széttöredezettségével, bizonyos szabályok összetettségével, valamint az általa „nem mindig tisztességesnek” tartott versennyel. Szerinte rövid távon nagyobb mozgásteret kell biztosítani a vállalatoknak a beruházásokhoz, miközben az innovációnak, a termelékenység növelésének és a vállalatok felfuttatásának kell az európai növekedés fő hajtóerejévé válnia.

A témában Donrfeld László politikai elemző és Horváth Sebestyén, az Oeconomus szakértője volt a Láncreakció vendége.