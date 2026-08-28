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Célkeresztben a bürokrácia – Így tenné versenyképesebbé az EU-t az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy az uniós végrehajtó testület célja, hogy 2029-ig 25%-kal csökkentse az adminisztratív terheket valamennyi vállalkozásnál, a kis- és középvállalkozások esetében pedig 35%-kal. Ursula von der Leyen, a francia vállalkozókkal a párizsi Roland Garros stadionban tartott találkozón – amelyet a francia vállalkozói szövetség szervezett – az Európai Unió versenyképességének és gazdasági függetlenségének megerősítésére szólított fel.

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Beszédében a szabályozás egyszerűsítését, a vállalatok finanszírozását, az energiát, a mesterséges intelligenciát és a kereskedelmet emelte ki. Úgy vélte, hogy Európának olyan kontinenssé kell válnia, amely „termel, beruház és védelmez”. Von der Leyen hangsúlyozta, hogy az európai vállalatok egyszerre szembesülnek magasabb energiaköltségekkel, az egységes piac széttöredezettségével, bizonyos szabályok összetettségével, valamint az általa „nem mindig tisztességesnek” tartott versennyel. Szerinte rövid távon nagyobb mozgásteret kell biztosítani a vállalatoknak a beruházásokhoz, miközben az innovációnak, a termelékenység növelésének és a vállalatok felfuttatásának kell az európai növekedés fő hajtóerejévé válnia.

A témában Donrfeld László politikai elemző és Horváth Sebestyén, az Oeconomus szakértője volt a Láncreakció vendége. 

 

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