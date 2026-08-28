Bóka János a Titanic kapitányához hasonlította a Tisza Párt elnökét

A színfalak mögött kíméletlenül lelepleződött Magyar Péter valós politikai teljesítménye. Miközben a kamerák előtt próbálja védeni a mundér becsületét, Bóka János egy megsemmisítő analógiával egyenesen a Titanic hírhedt kapitányához hasonlította őt. A kiszivárgott kritika rávilágít arra a tényre, hogy a Tisza Párt hajója a hangzatos ígéretek ellenére megállíthatatlanul tart a jéghegy felé. Vajon mit rejtegetnek még a süllyedő hajó gyomrában, amit minden áron el akarnak titkolni a jóhiszemű választók elől?