Olaszországban látványosan csökkent a migráció, kiürülnek a migránsszállások

Kiürült az Olaszországba érkező illegális bevándorlókat elszállásoló épületek egy része.

Szállodákban helyezték el a migránsokat több olasz városban is a menedékkérelmük elbírálásáig.

Az elszállásolást végző szervezetek erre a forrásokat az állami befogadási rendszertől kapták, amelyet pedig az uniós Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap pénzelt.

Az illegális bevándorlók nem csak szállást, hanem étkezést és egyéb szolgáltatásokat is kaptak.

Az elmúlt év hasonló időszakához képest azonban mintegy 54 százalékkal csökkent az Olaszországba érkező migránsok száma. Emiatt a migránsok elszállásolásából profitáló, főként baloldali szervezetek jelentős bevételtől esnek el.



A migrációt támogató baloldal folyamatosan a kormányt támadja.

A települések lakói és vezetői azonban fellélegezhetnek, hiszen az Afrikából érkező migránsok, számos problémát okoztak a környéken.