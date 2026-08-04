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Szepesfaly Anna: a Tisza Párt kampányígérete ellenére, nem fogja eltörölni a szolidaritási hozzájárulást

A témáról a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője bővebben is kifejtette álláspontját.

  • Hírek
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  • Forrás: HírTV
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Szepesfalvy Anna: "Magyar Péter eddigi megszólalásai, a legutóbbi megszólalásai ez ügyben, arra engednek következtetni, hogy azért azzal egyetért ő is, hogy az ország leggazdagabb önkormányzatának valamivel azért hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a kevésbé szerencsés helyzetben lévő önkormányzatok is tudjanak fejlődni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az az eredeti ígérete a tisza-kormánynak, amit a kampányban még tettek, hogy eltörlik a szolidaritási adót, ez szerintem ebben a formában biztos hogy nem fog megvalósulni. Valamilyen hozzájárulást biztos hogy kérni fognak. És azt gondolom, hogy a már kirovott hozzájárulást azt pedig be kell szedni."

 

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