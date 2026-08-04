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Kultúra
Genezis
misztériumjáték
történelem
Genezis magyar misztériumjáték: pillanatképek a magyar nemzet történelméből
A témában Kovács Nóra előadóművész nyilatkozott a Napindítóban.
Napindító
2 órája
Forrás: HírTV
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