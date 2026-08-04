Árvaházból kriptomilliomos

"Aki dolgozik, az nem ér rá pénzt keresni.” Elsőre meghökkentő lehet a mondat, de aki mondja, gyermekotthonból indult, megjárta Afrikát és Amerikát, élt hajléktalanként, végül pedig a bitcoin korai befektetőjeként jelentős vagyont halmozott fel.