Új főemlőst fedeztek fel Kongóban

A Kongói Demokratikus Köztársaság esőerdőjében tudósok azonosítottak egy új afrikai majomfajt, amelyet a szája körüli világos bőrfoltok, viszonylag kis mérete és jellegzetes hangja tesznek felismerhetővé. A helyi közösségek által „Likweli” néven ismert fajt a tudóscsoport Colobus Congoensisnek nevezte el.

A kis méretű, fekete majom jellegzetes maszkot , a szája és az orra körül élénk narancssárga és krémszínű foltot visel. A kutatás kimutatta, hogy az újonnan azonosított főemlős ordítása jellegzetes akusztikus szerkezettel rendelkezik.