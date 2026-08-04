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Új főemlőst fedeztek fel Kongóban

Új főemlőst fedeztek fel a Kongói Demokratikus Köztársaság esőerdejében. Napjainkban rendkívül ritka, hogy ekkora főemlős eddig teljesen ismeretlen maradjon a tudomány előtt. A felfedezés nemcsak zoológiai szenzáció, hanem ráirányítja a figyelmet Afrika páratlan élővilágára és annak sérülékenységére is.

  • Radar
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
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A Kongói Demokratikus Köztársaság esőerdőjében tudósok azonosítottak egy új afrikai majomfajt, amelyet a szája körüli világos bőrfoltok, viszonylag kis mérete és jellegzetes hangja tesznek felismerhetővé. A helyi közösségek által „Likweli” néven ismert fajt a tudóscsoport Colobus Congoensisnek nevezte el.

A kis méretű, fekete majom jellegzetes maszkot , a szája és az orra körül élénk narancssárga és krémszínű foltot visel. A kutatás kimutatta, hogy az újonnan azonosított főemlős ordítása jellegzetes akusztikus szerkezettel rendelkezik.

 

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