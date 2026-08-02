A Szabadság-hídról mutatjuk az egykori Ferenc József híd maradványait

Az extrém hőség és a tartós aszály miatt drasztikusan lecsökkent a Duna vízállása Budapestnél, ami nem mindennapi látványosságokat tárt a fővárosiak és a turisták elé. A Margitsziget déli csücskénél szinte zarándokhely alakult ki, ahol a mederből régi pénzek, ritka tárgyak és még egy egykori buszmegálló is előkerült. A Szabadság hídon valódi sorok alakultak ki a látogatókból, akik az 1945-ben felrobbantott Ferenc József híd felszínre került roncsait csodálják, miközben az Ínség-szikla környezetében a kánikula miatt akár a folyó közepéig is be lehet sétálni.