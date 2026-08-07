Tárgyalt vagy nyaralt a tiszás vízügyi államtitkár?

ÁLLAMFŐ-CASTING - Szombaton szavaz a Tisza-frakció a köztársasági elnök jelölésről

HŰTLEN KEZELÉS - Tiltott pártfinanszírozás miatt feljelentették Magyar Pétert

ÁRADÓ VAKÁCIÓ - Tárgyalt vagy nyaralt Ausztriában a tiszás vízügyi államtitkár?

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Filep Dávid, aki szerint Magyar Péter egy próbaverziós diktátorként működik, mert akire rákommentel az előbb-utóbb repül.

Dornfeld László, aki attól tart, hogy a tiszás kétharmad egyszer csak megszavazza a törvényerejű komment bevezetését.

Both Hunor, aki úgy gondolja, hogy az eddig történtek után komolyan vehető szakember nem fogadja el a Tisza államfő-jelölését, csak egy szupersértett valaki.

Műsorvezető: Velkovics Vilmos