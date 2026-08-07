Azt kérdezheti a sajtó, ami a miniszterelnöknek is tetszik?

Az újságírók közül volt, akinek a témája Magyar Péter szerint túl van lihegve, és volt, akinek a kérdése után még börtönt is emlegetett. De legalább elmondta, kik nem kérdezhetnek majd, például a leváltott MTVA alkalmazottakról, vagy éppen a nyaraló államtitkárokról. De hoztak ennél fontosabb döntést is a kormányülésen?
Vendégek:
Nagy Attila Tibor politikai elemző
Deák Dániel politikai elemző, kommentátor
Székely Sándor, a Magyar Szolidaritás Pártja elnöke
Kovács Balázs Norbert, a Terézvárosi Fidesz elnöke
Műsorvezető: Futó Boglárka