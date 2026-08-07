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Azt kérdezheti a sajtó, ami a miniszterelnöknek is tetszik?

Kérdezzen a sajtó, de jó lenne, ha olyat, ami a miniszterelnöknek is tetszik. Nem volt könnyű dolga az újságíróknak, akik a mai kormányülés utáni sajtótájékoztatón a válaszokat keresték.

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Az újságírók közül volt, akinek a témája Magyar Péter szerint túl van lihegve, és volt, akinek a kérdése után még börtönt is emlegetett. De legalább elmondta, kik nem kérdezhetnek majd, például a leváltott MTVA alkalmazottakról, vagy éppen a nyaraló államtitkárokról. De hoztak ennél fontosabb döntést is a kormányülésen?

Vendégek:
Nagy Attila Tibor politikai elemző 
Deák Dániel politikai elemző, kommentátor  
Székely Sándor, a Magyar Szolidaritás Pártja elnöke 
Kovács Balázs Norbert, a Terézvárosi Fidesz elnöke

Műsorvezető: Futó Boglárka

 

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