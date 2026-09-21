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Viszonválasz: Mi hangzott el ma a Parlamentben, és mi maradt kimondatlan?

Baka András rendhagyó felszólalása, Magyar Péter napirend előtti beszéde és az ellenzéki reakciók határozták meg a Parlament hétfői ülését. A Viszonválaszban a legfontosabb állításokat és ellentmondásokat elemezzük.

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 A Viszontválaszban nem csupán felidézzük, mi hangzott el: összevetjük az állításokat, a korábbi mondatokat és a politikai következményeket is.

 

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