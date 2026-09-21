Viszonválasz: Mi hangzott el ma a Parlamentben, és mi maradt kimondatlan?

A Viszontválaszban nem csupán felidézzük, mi hangzott el: összevetjük az állításokat, a korábbi mondatokat és a politikai következményeket is.
Baka András rendhagyó felszólalása, Magyar Péter napirend előtti beszéde és az ellenzéki reakciók határozták meg a Parlament hétfői ülését. A Viszonválaszban a legfontosabb állításokat és ellentmondásokat elemezzük.
A Viszontválaszban nem csupán felidézzük, mi hangzott el: összevetjük az állításokat, a korábbi mondatokat és a politikai következményeket is.