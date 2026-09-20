Magyar Pétert ezúttal nem az ellenzék, hanem a kampányígérete várta az utcán

A Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete azonnali, legalább 25 százalékos béremelést követelt a Miniszterelnökség előtt. A Tisza választási programjában 25 százalékos ágazati béremelés szerepelt, a kormány szeptemberben viszont kétlépcsős megoldást jelentett be, az első emelést őszre, a másodikat 2027 januárjára tervezve.

Magyar Péter megjelent a demonstráción és átvette a követeléseket. A HírTV felvételén sípolás hallatszott, amikor a miniszterelnök a csatornáról és az autópálya-koncessziókról kezdett beszélni; később a HírTV riporterével is szóváltásba került.