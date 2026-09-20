Lannert Judit után Kulcsár Krisztián is bírálta a válogatott körüli rajongást

Lannert Judit egy 2025-ös CEU-beszélgetésben az oktatási versenyszellem kritikája közben példálózott azzal, hogy férfiak sírnak a magyar válogatott világbajnoki kudarca miatt. A mondat idén vált politikai vitatémává. Kulcsár Krisztián egy másik felvételen a 2021-es Eb-szereplést értékelte kritikusan. Magyarország azon a tornán Portugáliától kikapott, Franciaországgal és Németországgal döntetlent játszott, de nem jutott tovább. A férfi labdarúgó-válogatott az év csapata szavazás rövidlistájára valóban felkerült, a díjat azonban 2021-ben a női vízilabda-válogatott kapta.

A két megszólalás közös kérdése nem az, lehet-e bírálni egy válogatott teljesítményét. Lehet. Hanem az, hogy egy politikus mit kezd azzal a nemzeti kötődéssel, amely miatt egy döntetlen a világbajnok ellen sokaknak többet jelent egyszerű statisztikánál.