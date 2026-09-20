Februárban még Fidesz-propaganda volt, szeptemberben már kormányzati terv lett belőle

Kapitány István szerint 2027 őszére Magyarország gázellátása az olcsóbb orosz forrás nélkül is biztosítható lesz, és ehhez már konkrét beszerzési szerződések, valamint román és más alternatív útvonalak is rendelkezésre állhatnak. Ez látványosan eltér Magyar Péter februári álláspontjától: akkor azt mondta, 2027-re „nem kell és nem is lehet leválni”, az orosz energiafüggőség megszüntetését pedig különválasztotta az orosz beszerzés teljes feladásától. Az EU közben valóban döntött az orosz vezetékes gáz fokozatos kivezetéséről: a hosszú távú szerződéseknél a fő határidő 2027. szeptember 30., bizonyos ellátásbiztonsági esetekben november 1-jéig hosszabbítható.

A vita gazdasági tétje sem kicsi. Az Európai Bizottság 2026-os országjelentése szerint 2025-ben a magyar gázimport 74, az olajimport több mint 90 százaléka Oroszországból érkezett. Hortay Olivér ezért arra figyelmeztet, hogy a gyors kiváltás áremelkedési és ellátási kockázatokkal járhat; Kapitány ezzel szemben azt állítja, több irányból, versenyképes áron is biztosítható az ellátás.