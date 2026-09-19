Lannert Judit: A pedagógusok nem akarják felemelni a feneküket

Egy rádióinterjúban sértegette a pedagógusokat Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, aki szerint azért nincs változás az oktatásban, mert "a pedagógusok nem akarják felemelni a feneküket" - erre a KDNP frakcióvezetője hívta fel a figyelmet közösségi oldalán. Rétvári Bence szerint, aki így lenézi és sértegeti a tanárokat, annak távoznia kell.