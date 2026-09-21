Káderhiánnyal küzd a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal

A Fidesz országgyűlési képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy nincs megfelelő apparátus az ÁVH néven elhíresült Vagyonvisszaszerzési Hivatalnál. A politikus szerint a szervezet illegitim és a megfélemlítésre épül.
Az eredeti ÁVH is csak 8 évig működött, és nem is akarnak jelentkezni munkatársak egy megfélemlítésre épülő szervezethez, amit egy kormányváltáskor úgyis megszüntetnek – reagált Szűcs Gábor.
A Fidesz országgyűlési képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy nincs megfelelő apparátus az ÁVH néven elhíresült Vagyonvisszaszerzési Hivatalnál. A politikus szerint a szervezet illegitim és a megfélemlítésre épül.