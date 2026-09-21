Az AfD nyerte Mecklenburg-Elő-Pomerániában a választást

A CDU-n belül egyre nagyobb az elégedetlenség, Merz ennek ellenére határozottan elutasította a lemondást, és a megkezdett reformprogram folytatását jelentette be. Mindeközben Berlinben a Baloldal nyerte meg a választást a szavazatok 25,8%-ával.
Az Alternatíva Németországért a szavazatok több mint 38%-át szerezte meg. Friedrich Merz kancellár pártja, a CDU a parlamenti küszöb alá zuhanva története során először kiesett a helyi törvényhozásból.
A CDU-n belül egyre nagyobb az elégedetlenség, Merz ennek ellenére határozottan elutasította a lemondást, és a megkezdett reformprogram folytatását jelentette be. Mindeközben Berlinben a Baloldal nyerte meg a választást a szavazatok 25,8%-ával.