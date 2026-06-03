Férfihiúság és mészárlás: egyetlen beszólás miatt kellett meghalnia a fiatal lánynak?

Az angyalföldi gyilkosként ismert férfi a Véső utcai lakásban brutálisan, késsel és kalapáccsal ölte meg áldozatát, végleg leszámolva a huszonhét éves barátnőjével. Állítása szerint a vita hevében kapott becsmérlő szó miatt teljesen elborult az agya. Bár a mészárlás után elvileg megpróbált végezni magával, végül a hatóságok fogták el.

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