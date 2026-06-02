Minden idők legnagyobb hazai kokainszállítmányát foglalta le a rendőrség

A Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal főosztályvezetője elmondta, hogy a több mint fél tonna kábítószert egy banánszállítmányba rejtették, és a csepeli szabadkikötőben bukkantak rá. Csupor Máté hozzátette, hogy az elmúlt években a nemzetközi konténeres kokainkereskedelem gyakorisága jelentősen megnövekedett. A Dél-Amerikából induló drogszállítmányok pedig már nem csak a nagy nyugat-európai kikötőkbe futnak be, egyre gyakrabban veszik célba Közép-Európát is.