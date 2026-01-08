Hatalmas kokainbirodalom épülhetett fel Európában

Ciprus tölti be az Európai Unió Tanácsa soros elnökségét 2026 első félévében.
A migrációs paktumot alapvetően azon államok megsegítésére hozták létre papíron, akiknek elképesztő mértékű illegális bevándorlással kell szembenézniük, és emiatt arányos segítségnyújtásra van szükségük a többi tagállam részéről.
Az EU kábítószer-ügynökség, az (EUDA) leköszönő vezetője szerint szép csendben hatalmas kokainbirodalom épülhetett fel az uniós válságok árnyékában.
Visszatartja Venezuela aranytartalékát London.
„Az amerikai beavatkozás Venezuelában egyfajta utolsó intő jel az európai energia- és gazdaságpolitika számára, figyelmeztet elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Intézet.
Gazdasági összeomlásra figyelmeztet a német kancellár. Egy a kormánykoalíció tagjaihoz intézett, eddig csak töredékesen ismertté vált levelében Friedrich Merz súlyos gazdasági válságra figyelmeztet és reformokat sürget.