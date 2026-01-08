NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Hatalmas kokainbirodalom épülhetett fel Európában

Az adás vendége volt Dócza Edith, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője, Toldi Ottó, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója és Tatár Mihály az Oeconomus vezető elemzője.

A tartalomból:

  • Ciprus tölti be az Európai Unió Tanácsa soros elnökségét 2026 első félévében.
  • A migrációs paktumot alapvetően azon államok megsegítésére hozták létre papíron, akiknek elképesztő mértékű illegális bevándorlással kell szembenézniük, és emiatt arányos segítségnyújtásra van szükségük a többi tagállam részéről.
  • Az EU kábítószer-ügynökség, az (EUDA) leköszönő vezetője szerint szép csendben hatalmas kokainbirodalom épülhetett fel az uniós válságok árnyékában. 
  • Visszatartja Venezuela aranytartalékát London.
  • „Az amerikai beavatkozás Venezuelában egyfajta utolsó intő jel az európai energia- és gazdaságpolitika számára, figyelmeztet elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Intézet. 
  • Gazdasági összeomlásra figyelmeztet a német kancellár. Egy a kormánykoalíció tagjaihoz intézett, eddig csak töredékesen ismertté vált levelében Friedrich Merz súlyos gazdasági válságra figyelmeztet és reformokat sürget.

 

 

 

