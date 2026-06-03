Történelmi drogfogás: Elárasztja a kokain Európát

Csupor Máté bejelentette, hogy megvan a legnagyobb kábítószer és kokainfogás, fél tonna por bukott le. A Csepeli szabadkikötőben látott esetek után most Brémáig nyomoztak.

Thomas Rapp szerint a bőség az árakat jelentősen letörte, miközben a nemzetközi konténeres kokainkereskedelmi volumen kilőtt. Bár az MI-szűrésnek számos szegmense van, a maffiát nem rázza meg a 15 milliárdos bukás.