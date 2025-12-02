Őshonos facsemeteültetési programhoz csatlakoztak

A Vantage Towers Magyarország Zrt. csatlakozik ahhoz a faültetési kezdeményezéshez, amelyben együtt a többi ország csapataival fenntartható és mérhető módon tesz a bolygónk egészségéért, és így hozzájárul a vállalat ESG céljaihoz. Az ESG a Environmental, Social, and Governance (magyarul: Környezeti, Társadalmi és Vállalatirányítási) kifejezés rövidítése. Az ESG szemlélet a vállalatoknak olyan értékelési keretet ad, amely nemcsak a pénzügyi teljesítményt vizsgálja, hanem azt is, hogy egy cég mennyire felelősen működik a környezet, az emberek és az irányítási gyakorlatok terén.