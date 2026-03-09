595 forintos benzin és 615 forintos gázolaj – Rendkívüli kormányzati intézkedést jelentett be Orbán Viktor

A mai éjféltől életbe lépő intézkedés értelmében a benzin árát 595 forintban, a gázolajét pedig 615 forintban maximalizálják a hazai rendszámmal rendelkező gépjárművek számára. A kormány emellett az állami tartalékkészletek felszabadításával garantálja a folyamatos ellátást a benzinkutakon.