595 forintos benzin és 615 forintos gázolaj – Rendkívüli kormányzati intézkedést jelentett be Orbán Viktor

A nemzetközi olajárrobbanás, az iráni konfliktus és az ukrán olajblokád okozta piaci feszültségekre reagálva a magyar kormány drasztikus lépésről döntött. Orbán Viktor miniszterelnök friss videós üzenetében bejelentette: a magyar családok, gazdák és vállalkozások védelme érdekében rögzített, védett árat vezetnek be az üzemanyagokra.
A mai éjféltől életbe lépő intézkedés értelmében a benzin árát 595 forintban, a gázolajét pedig 615 forintban maximalizálják a hazai rendszámmal rendelkező gépjárművek számára. A kormány emellett az állami tartalékkészletek felszabadításával garantálja a folyamatos ellátást a benzinkutakon.