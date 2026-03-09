NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
595 forintos benzin és 615 forintos gázolaj – Rendkívüli kormányzati intézkedést jelentett be Orbán Viktor

A nemzetközi olajárrobbanás, az iráni konfliktus és az ukrán olajblokád okozta piaci feszültségekre reagálva a magyar kormány drasztikus lépésről döntött. Orbán Viktor miniszterelnök friss videós üzenetében bejelentette: a magyar családok, gazdák és vállalkozások védelme érdekében rögzített, védett árat vezetnek be az üzemanyagokra.

  Forrás: HírTV
  Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
A mai éjféltől életbe lépő intézkedés értelmében a benzin árát 595 forintban, a gázolajét pedig 615 forintban maximalizálják a hazai rendszámmal rendelkező gépjárművek számára. A kormány emellett az állami tartalékkészletek felszabadításával garantálja a folyamatos ellátást a benzinkutakon.

 

 

