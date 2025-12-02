Téli Balaton: egyre több mikroturista a parton, hó és jégpályák vonzzák a vendégeket

„Mikroturisták”. Ők azok, akik csupán Rt pár órára vagy egy rövid napra érkeznek. Ők egyre gyakrabban keresik fel a tó partját, különösen most, amikor hó borítja a tájat. A friss hó és a fagyos, fehér táj látványa új életet lehel a tó környékére, és vonzó célponttá teszi a Balatont a közeli települések lakói számára, olvasható a Balatoni Turizmus Szövetség gyorselemzésében.

A téli hónapok forgalma sem elhanyagolható: a balatoni vendégéjszakák mintegy fele a főszezonon kívül realizálódik, ami jól mutatja, hogy a téli, őszi, tavaszi, és minden év szakra jellemző rövid látogatások is egyre fontosabb szerepet játszanak a régió turizmusában.