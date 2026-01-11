Brüsszel elárulta Európát: Ursula a multi lobbi zsebében, a Patrióták visszavágnak

Hölgyeim és Uraim, rögzítsék a biztonsági öveket, mert amit Ursula von der Leyen és a brüsszeli bürokrácia művel, az már nem egyszerű politikai hiba, hanem nyílt hadüzenet. A Mercosur-megállapodás szépen csengő neve mögött valójában egy gazdasági atombomba ketyeg, amelyet egyenesen az európai gazdák nyakába akarnak dobni. A helyzet vérlázító: miközben a magyar termelőket szigorú uniós szabályokkal fojtogatják, addig Dél-Amerikából ellenőrizetlen, génmanipulált termékek és vegyszerrel agyonkezelt élelmiszerek érkezhetnek számolatlanul. Ez a kettős mérce iskolapéldája. Nem csoda, hogy a Patrióták Európáért frakció harmadszor is benyújtja a bizalmatlansági indítványt a Bizottság elnöke ellen. A "Nagyasszony" ugyanis láthatóan nem az európai emberek, hanem a globális tőke érdekeit szolgálja, és a jelek szerint szívesebben lát a tányérunkon brazil hormonos húst, mint hazai terméket.