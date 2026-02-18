Árnyék a rekordév mögött: Veszélyben a magyar repce- és napraforgópiac

Bidló Gábor, a Budagabona Kft. ügyvezetője a HírTV Napindító című műsorában arra figyelmeztetett, hogy a napraforgó jelenlegi, 240 ezer forint körüli rekordára könnyen bumerángként üthet vissza, amennyiben a feldolgozóipar nem tudja követni a drágulást. Miközben a gazdák a tavaszi vetésre készülnek, nemcsak a piaci bizonytalansággal, hanem az Európai Unió „fejszével faragott” vegyszerkorlátozásaival is meg kell küzdeniük, amelyek hatékony védekezés nélkül szolgáltatják ki a magyar ültetvényeket az egyre agresszívabb kártevőknek.