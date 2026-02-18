„Az ukrán pofátlanság miatt kell a magyar stratégiai készletekhez nyúlni”

A szakértő rávilágított, hogy miközben hazánk történetének legnagyobb humanitárius segítségét nyújtja Ukrajnának – többek között áramot és üzemanyagot szállítva a frontra –, Kijev válaszul minden szakmai indok nélkül elzárta a csapokat. Tóth Máté hangsúlyozta: bár Magyarország hatalmas stratégiai készletekkel rendelkezik, amelyek több mint 96 napra elegendőek, az ukrán zsarolás és a horvátok ötszörös tranzitdíja olyan gazdasági feszültséget szül, amely mellett a magyar kormány nem mehet el szó nélkül. Miközben Brüsszel némán asszisztál ehhez az energetikai szabotázshoz, a magyar családok biztonságát jelenleg csak a tudatosan felhalmozott tartalékok és a nehézkesen megszervezett alternatív szállítások garantálják.