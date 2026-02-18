A Bolgár Központi Bank helyettes vezetője lett az ország ideiglenes miniszterelnöke

Miközben Brüsszel az euró bevezetését ünnepli, a bolgár társadalom a megélhetési válság miatt forrong – vonta le a mérleget Szilágyi Mátyás, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója a HírTV Napindító című műsorában.
A szakértő rávilágított: az országban immár a nyolcadik előrehozott választásra készülnek, miközben az ideiglenes miniszterelnökké kinevezett Andrej Gjurovnak egy olyan gazdasági „csapdát” kell kezelnie, ahol a hivatalos statisztikák stabilitást mutatnak, ám a valóságban az élelmiszerárak helyenként megduplázódtak.