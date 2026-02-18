A háborús szennyezés évtizedekig mérgezi az élelmiszerláncot

A háború nemcsak a frontvonalon öl, hanem évtizedekre megmérgezi a jövőnket is – figyelmeztetett Kovács Erik, a Klímapolitikai Intézet senior kutatója a HírTV-ben. Míg a tavaszi időjárás az átlagnál enyhébbnek és csapadékosabbnak ígérkezik, ami reményt ad az agráriumnak, az orosz-ukrán háború ökológiai lábnyoma sötét árnyékot vet Európa élelmiszerbiztonságára.
A szakértő rávilágított: az 1200 kilométeres frontvonal mentén a talajok háromméteres mélységig nehézfémekkel és foszforral szennyezettek, a légkörbe pedig négy év alatt 350 millió tonna szén-dioxid jutott. A legsúlyosabb veszély azonban az ellenőrizetlenül érkező ukrán gabonában rejlik, amely az élelmiszerláncon keresztül közvetlen egészségügyi kockázatot jelenthet a magyar és európai fogyasztók számára.