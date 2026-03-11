Új ipari központ születik Sóskúton – 12 milliárdos fejlesztést jelentettek be

Az egyik legnagyobb hazai építőipari vállalat 12 milliárd forintból új üzemet létesít. A fürdőszoba-összeszerelő üzem mellett vasbeton előregyártó valamint asztalos és lakatos üzem is épül a Pest megyei Sóskúton.

A kormány 5 és fél milliárd forinttal támogatja a projektet, amellyel 200 új munkahely jön létre. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentése újabb mérföldkövét jelenti a kormány gazdaságélénkítő programjának.

A háborús időszak ellenére az elmúlt 4 év beruházási szempontból sikeresnek bizonyult, soha nem látott számú megállapodás született, melyben óriási szerepe volt a magyar tulajdonban lévő vállalatoknak.

