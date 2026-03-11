A közétkeztetés Forma-1-e

Idén 10. alkalommal szervezték meg a Hungexpon a Közétkeztetési Szakácsversenyt, ami idén is magas színvonalon mutatta be, hogy lehet jó és egészséges ételekkel találkozni a közétkeztetésben. Vannak olyan csapatok, akik már kezdetek óta visszajárnak megmérettetni kreativitásukat és tudásukat.
Ínycsiklandó illatok, tökéletesen megtervezett tálalás és gusztusos ételek. Nem egy étteremben vagyunk, hanem egy különleges szakácsversenyen. Itt azok mérik össze tudásukat, akik nap mint nap a közétkeztetésben dolgoznak. A Közétkeztetési Szakácsverseny nem csupán egy nemes vetélkedés, hanem a hazai közétkeztetés megújítását célzó szakmai mozgalom.
A verseny fókuszában a fenntarthatóság van, küldetése pedig, hogy a naponta több mint 1,5 millió embert érintő közétkeztetés minőségét és társadalmi megítélését javítsa. A mostani megmérettetést megelőzte tavaly egy elődöntő, amely során mindenki tudott még fejlődni, hiszen mentorok segítségével csiszolhatták tudásukat.
A szakmai zsűrit egy háromfogásos menüvel kellett levenni a lábukról: leves, egy főfogás és egy desszert. Nem volt könnyű dolga vizsgálóbizottságnak, hiszen naponta 4-6 menüsort kellett végigkóstolniuk. A felszolgálásban a Vendéglátó Szakmai Oktatók Országos Egyesülete (VSZOE) segítségével felkészített és szervezett diákok segítettek.
A versenyző csapatoknak 4 órájuk volt elkészíteni az ételeket, és ebbe az időbe a kimunkált, jól megtervezett tálalásnak is bele kellett férnie. Illetve fontos eleme volt a versenynek, hogy mindenkinek el kellett takarítania maga után, a konyhát úgy kellett visszaadni, ahogy elfoglalták.
Az idei a 10. Közétkeztetési Szakácsverseny 2013 óta, ezért a jubileumi alkalom kapcsán még hangsúlyosabbak a célok, például, hogy rávilágítsanak a közétkeztetés modernizálásának lehetőségeire, szakmai fejlődést és képzést nyújtsanak, népszerűsítsék a hazai, friss alapanyagokat, rámutassanak a húsmentes és húsmennyiség csökkentő irányokra, és bemutassák, hogy kiváló szakemberek dolgoznak ezen a területen.