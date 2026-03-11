A közétkeztetés Forma-1-e

Ínycsiklandó illatok, tökéletesen megtervezett tálalás és gusztusos ételek. Nem egy étteremben vagyunk, hanem egy különleges szakácsversenyen. Itt azok mérik össze tudásukat, akik nap mint nap a közétkeztetésben dolgoznak. A Közétkeztetési Szakácsverseny nem csupán egy nemes vetélkedés, hanem a hazai közétkeztetés megújítását célzó szakmai mozgalom.

A verseny fókuszában a fenntarthatóság van, küldetése pedig, hogy a naponta több mint 1,5 millió embert érintő közétkeztetés minőségét és társadalmi megítélését javítsa. A mostani megmérettetést megelőzte tavaly egy elődöntő, amely során mindenki tudott még fejlődni, hiszen mentorok segítségével csiszolhatták tudásukat.

A szakmai zsűrit egy háromfogásos menüvel kellett levenni a lábukról: leves, egy főfogás és egy desszert. Nem volt könnyű dolga vizsgálóbizottságnak, hiszen naponta 4-6 menüsort kellett végigkóstolniuk. A felszolgálásban a Vendéglátó Szakmai Oktatók Országos Egyesülete (VSZOE) segítségével felkészített és szervezett diákok segítettek.

A versenyző csapatoknak 4 órájuk volt elkészíteni az ételeket, és ebbe az időbe a kimunkált, jól megtervezett tálalásnak is bele kellett férnie. Illetve fontos eleme volt a versenynek, hogy mindenkinek el kellett takarítania maga után, a konyhát úgy kellett visszaadni, ahogy elfoglalták.

Az idei a 10. Közétkeztetési Szakácsverseny 2013 óta, ezért a jubileumi alkalom kapcsán még hangsúlyosabbak a célok, például, hogy rávilágítsanak a közétkeztetés modernizálásának lehetőségeire, szakmai fejlődést és képzést nyújtsanak, népszerűsítsék a hazai, friss alapanyagokat, rámutassanak a húsmentes és húsmennyiség csökkentő irányokra, és bemutassák, hogy kiváló szakemberek dolgoznak ezen a területen.

