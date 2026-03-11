Séf a Játékszínben

Szente Vajk neve ismerős lehet minden kultúrafogyasztó számára: színész, rendező, dalszövegíró, és fordító is. Számos általa írt darabot láthatott az elmúlt években a színházba járó néző, neve pedig garancia a közönségsikerre.

A Játékszín új darabja a Séf, ami március 28-án debütál. A történet szerint egy étterem főpincérének George-nak be kell ugrania a séf szerepébe. A családias kis étteremben ez a helyzet egyre mulatságosabb pillanatokat okoz, és minden egyre jobban félrecsúszik, helyzetkomikumokat idézve elő.

A Séf szereplőgárdája színes és kiváló színészekkel teli, ahogyan azt a Játékszín produkcióitól már megszokhattuk. Az előadás alapvetően színészközpontú, a színművészek virtuóz játéka vezeti a történetet, és persze szórakoztatja a nézőt is. Többek között feltűnik a színpadon Nagy Sándor és Csonka András is.