NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKultúra

Séf a Játékszínben

Új vígjátékkal készül a Játékszín. Szente Vajk új darabjában egyszerre vannak szerethető, furcsa és kedves karakterek. Egy azonban biztos, ha valaki beül az előadásra, garantáltan jól fog szórakozni.

  • Radar
  • 5 órája
  • Forrás: Hír TV
Vágólapra másolva!

Szente Vajk neve ismerős lehet minden kultúrafogyasztó számára: színész, rendező, dalszövegíró, és fordító is. Számos általa írt darabot láthatott az elmúlt években a színházba járó néző, neve pedig garancia a közönségsikerre.

A Játékszín új darabja a Séf, ami március 28-án debütál. A történet szerint egy étterem főpincérének George-nak be kell ugrania a séf szerepébe. A családias kis étteremben ez a helyzet egyre mulatságosabb pillanatokat okoz, és minden egyre jobban félrecsúszik, helyzetkomikumokat idézve elő.

A Séf szereplőgárdája színes és kiváló színészekkel teli, ahogyan azt a Játékszín produkcióitól már megszokhattuk. Az előadás alapvetően színészközpontú, a színművészek virtuóz játéka vezeti a történetet, és persze szórakoztatja a nézőt is. Többek között feltűnik a színpadon Nagy Sándor és Csonka András is.

  • Főszerepben Járai Máté, aki az egyszerű és házias ételekre esküszik 
  • Szerednyey Béla egy rendőrt alakít, akinek egyszer csak elege lesz a munkájából, és megpróbál egy teljesen új életet élni
  • Zsurzs Kati játssza a furcsa Edna nénit
  • Peller Anna a darabban kibontakozó káosz mozgatórugója
  • Gáspár Katáról sokáig nem tudja a néző, pontosan kicsoda is ő
  • Gubik Petra egy rózsaszín lelkű szerelmes nőt alakít

 

Továbbiak a témában