Tíz éve nem volt ilyen alacsony az infláció Magyarországon

Havi összevetésben jóval mérsékeltebb volt a drágulás, januárhoz képest átlagosan mindössze 0,1 százalékkal emelkedtek az árak. Utoljára 2016-ban volt ilyen alacsony a drágulás üteme.

Horváth Sebestyén, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője is nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy sok elemzőt is meglepett a kedvezőnek mondható adat, és hogy minek köszönhető ez. Kitért arra is, hogy a gazdaságon belül hogy alakulnak a számok, és mely terület teljesített várakozáson felül, illetve van-e olyan ágazat, ahol lenne még tennivaló.