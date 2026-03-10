Történelmi siker! Eláruljuk, miért vált a Hír TV a magyarok kedvencévé a hétvégén

A legfrissebb nézettségi adatok alapján a Hír TV történelmi sikert könyvelhetett el a hétvégén. A debreceni békepárti rendezvény közvetítése alatt csatornánk volt a legnézettebb adó az országban, összesen több mint félmillió embert érve el. Ez a kiemelkedő eredmény a technikai stáb, a szerkesztők és a képernyős arcok összehangolt, profi munkájának köszönhető, amit a nézők hűsége koronázott meg.
A Hír TV stábja kiemelkedő nézettséget ért el a hétvégén, amit a Nielsen adatai is fényesen igazolnak. A debreceni DPK-Háborúellenes gyűlés alatt mi bizonyultunk a legtöbb nézőt elérő csatornának az országban. Déri Stefi büszkesége jogos, hiszen az online felületeinken is 10 milliókat érő megtekintést produkálunk. Köszönet Futó Boglárka, Adorján Kira és Ferkó Dániel kollégáinknak a helyszíni riportokért és a technikai háttérnek a stabilitásért!