Történelmi siker! Eláruljuk, miért vált a Hír TV a magyarok kedvencévé a hétvégén

A legfrissebb nézettségi adatok alapján a Hír TV történelmi sikert könyvelhetett el a hétvégén. A debreceni békepárti rendezvény közvetítése alatt csatornánk volt a legnézettebb adó az országban, összesen több mint félmillió embert érve el. Ez a kiemelkedő eredmény a technikai stáb, a szerkesztők és a képernyős arcok összehangolt, profi munkájának köszönhető, amit a nézők hűsége koronázott meg.