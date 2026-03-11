A kontinens legtöbb államában drágábban lehet tankolni, mint Magyarországon

Ez jellemzi egész Európát: az autósok kis túlzással úgy érzik, hogy épp olyan ütemben emelkednek az üzemanyagok árai, mint ahogy a tankolásnál pörög a számláló.

Spanyolországban is megindult az áremelkedés. A népszerű nyaralóhelyeken már 2 eurós benzinártól tartanak, de máshol is érzékelhető a drágulás. A madridiak arról is beszélnek, hogy a drágulás nem csak pillanatnyilag rossz az embereknek, hanem hosszú távon is magasan ragadhatnak a szállítási költségek, az pedig kihat a mindenre.

Franciaország nem számít a legdrágábbnak tankolás szempontjából, de azért az európai felső harmadban szerepel. Az itteni autósok azt mondják, hogy ha ugyanolyan ütemben nőnek az árak, mint eddig, az emberek teljes fizetése a benzinre fog elmenni. Mások azt nem értik, hogy miért okozott ennyire gyors áremelkedést a közel-keleti háború.

Olaszországban a kutakon hasonló a helyzet, és az itteni autósok között is sokan vannak, akik szerint spekuláció okozza a drámai drágulást.

Hollandiában a legdrágább a tankolás a kontinensen, itt egyes kutakon már 2,5 euróba kerül egy liter gázolaj.