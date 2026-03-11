A mozivászon legjobb kutyái

Biztosan sokan emlékeznek a kedves, sokszor vicces vagy megható kutyasztárokra. A mozivászon ebhírességei számára Londonban tartottak díjkiosztót, a Fido-díjakkal már 20. éve ünneplik a filmek legjobb kutyaszereplőit. 20 évvel ezelőtt a Fido-díjat Toby Rose filmes újságíró alapította, aki úgy érezte, a színészeknek rengeteg lehetőségük akad különböző díjak elnyerésére. De szerinte a filmvilág kutyái is megérdemlik az elismerést, Hollywood pedig egyre több olyan filmet gyárt, amelyekben állatok a szereplők.

Fido egyébként az olaszok kedvelt kutyahőse és legendája, akinek szeretett gazdája, Carlo egy téglagyári munkás volt. A jószág mindennapi rutinként elkísérte Carlot munkába menet a buszmegállóig. 1943-ban a második világháború közbeszólt Fido és Carlo barátságába, Carlo egy bombatámadás során elhunyt. Fido gazdáját halála után 14 éven át várta vissza abban a bizonyos buszmegállóba.

Természetesen nem Fido az egyetlen ismert hűséges kutyahős. Meg kell említeni a japán Hatchikót is, akinek inspiráló kitartásáról film is készült. A legendás négylábú Fidóhoz hasonlóan minden nap követte gazdáját a helyi vasútállomásra, majd délutánonként visszatért, hogy hazakísérhesse őt. 1925-ben tulajdonosa agyvérzést kapott, és soha nem tért vissza. Hachiko 9 évig, 9 hónapig és 15 napig várta gazdáját, amíg meg nem halt, ma bebalzsamozva őrzik a tokiói Nemzeti Természettudományi Múzeumban.

A díjazottak fotózásán is jól látszik, hogy számos kutyafajtát neveztek a megmérettetésre. Esetükben a színészi képességek, illetve az idomíthatóság volt a döntő, és persze az, hogyan mutattak a vásznon. Rosie, a spániel is a díjra érdemesek között szerepelt, az Esküszöm című film egyik állati szereplője volt. Az első, azaz A világ legjobbja-díját, Dixie, egy amerikai bulldog, kapta, ő a Dragonfly című filmben Brenda Blethyn oldalán játszott.

A Fido díjkiosztó egyik műsorvezetője a 80-as évek popikonja, Holly Johnson volt, az egykori Frankie Goes to Hollywood zenekar énekese.