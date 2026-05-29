Olcsó ukrán gabona áraszthatja el a piacot – súlyos veszélyekre figyelmeztet Nagy István

Katasztrofális hatása lenne annak, hogyha az Európai Bizottság rávenné a kormányt az ukrán agrárimport tilalmának feloldására - mondta Nagy István híradónknak. A korábbi agrárminiszter szerint ugyanis óriási károkat okozna a magyar gazdáknak, ha az aratás előtt meg kellene nyitni a határt az olcsó és ellenőrizetlen ukrán gabonaszállítmányok előtt. Nagy István azt is hozzátette, hogy a rossz minőségű agrártermékek a fogyasztókra is veszélyt jelentenének.