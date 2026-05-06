Végjáték az olajpiacon? Az Egyesült Arab Emírségek kilépése megrengetheti az OPEC-et

Tóth Máté energiajogász elemzése szerint a döntés hátterében nem csupán a szaúdiakkal való feszült árverseny, hanem az Egyesült Államok és Izrael diplomáciai sikere áll, amely sikeresen választotta le az egyik legfegyelmezettebb tagot a szervezetről.

Miközben az OPEC a szétesés szélére sodródhat – olyan szereplőkkel a sorban, mint Kazahsztán vagy Venezuela –, a világpiaci árakat nem a kitermelési kvóták, hanem a közel-keleti háború és az infrastruktúra pusztulása hajtja felfelé.

A Hormuzi-szoros blokádja miatt kieső mennyiségeket egyelőre csak drága kényszermegoldásokkal és az orosz olajszankciók csendes feloldásával lehet pótolni, ami napi szinten százmillió dolláros extraprofitot generál a Kremlnek. A válság vége még nem látszik, de az erőviszonyok már visszavonhatatlanul átalakultak.