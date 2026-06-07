Brutális igazság az uniós pénzek „hazahozataláról”!

Bogár Lászlóék szerint ráadásul a háború, a migráció és a gender-ideológia nem különálló jelenségek, hanem egy Európa szétverésére tervezett, háromdimenziós stratégia fegyverei. Vajon van még kiút, vagy a „hülyévé tett” kontinens végleg süllyesztőbe kerül?

Hazahoztuk? Egy bankár száraz válasza a „győzelmi jelentésekre”

A műsor felütéseként Bayer Zsolt azonnal a legforróbb témának ment neki: valóban „hazahozta-e” az új kormány az uniós pénzeket, ahogy azt a nap mint nap elhangzó, 70-es éveket idéző propagandaszólamok állítják?

A kérdésre Boros Imre, aki produktív élete zömét a nemzetközi pénzügyi szektorban, bankárként töltötte, egyértelmű nemmel válaszolt.

„Az én olvasatomban pénzt hazahozni azt jelenti, hogy az érintett kedvezményezett – jelen esetben Magyarország – valamelyik banknál vezetett számláira az a pénz betoppan, ott van, és föl lehet használni. Na most, ha ezt így alapként elfogadjuk, akkor azt mondjuk, hogy nem hozta haza.” – szögezte le Boros, hozzátéve, hogy egyelőre csak ígéretekről és politikai lufikról beszélhetünk.