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Ismét drágul a tankolás és védelem sincs ellene

Ismét emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak – írja a holtankoljak.hu. A 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig 8 forinttal emelkedik.

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  • Forrás: HírTV
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A Fidesz korábban azt javasolta, hogy kivezetés helyett a védett ár maradjon meg egyfajta árplafonként, vagyis jogszabály garantálja, hogy a benzin 595, a dízel pedig 615 forint fölé ne drágulhasson. Ezt azonban Magyar Péterék lesöpörték az asztalról.

Németh Balázs: Az Orbán-kormány szembe mert menni Brüsszellel

Míg az Orbán-kormány kiállt Brüsszellel szemben az egyre emelkedő benzinárak tekintetében és védett árat vezetett be, addig Magyar Péter ezt nem teszi meg - mutatott rá a Fidesz országgyűlési képviselője. Németh Balázs kiemelte: ehelyett azzal riogatott, hogy ha visszavezetnék a védett árat, akkor beindulna a benzinturizmus és kiürülnének a benzinkutak.

 

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