Ismét drágul a tankolás és védelem sincs ellene

A Fidesz korábban azt javasolta, hogy kivezetés helyett a védett ár maradjon meg egyfajta árplafonként, vagyis jogszabály garantálja, hogy a benzin 595, a dízel pedig 615 forint fölé ne drágulhasson. Ezt azonban Magyar Péterék lesöpörték az asztalról.

Németh Balázs: Az Orbán-kormány szembe mert menni Brüsszellel

Míg az Orbán-kormány kiállt Brüsszellel szemben az egyre emelkedő benzinárak tekintetében és védett árat vezetett be, addig Magyar Péter ezt nem teszi meg - mutatott rá a Fidesz országgyűlési képviselője. Németh Balázs kiemelte: ehelyett azzal riogatott, hogy ha visszavezetnék a védett árat, akkor beindulna a benzinturizmus és kiürülnének a benzinkutak.