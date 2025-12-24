A Vatikán ingyenes orvosi ellátást biztosít a rászorulók számára

Kukaj Zsuzsanna tudósító, HírTV:

"A Szent Péter bazilika baloldali árkádsora alatt egy orvosi rendelő üzemel. Minden nap azért nyit ki, hogy az itt élő szegényeken és hajléktalanokon segítsen. Az itt dolgozó orvosok és ápolók ingyen végzik a munkájukat, önkéntesként. Hatalmas szeretettel és odaadással épp úgy ahogyan az a szentírásban és az egyház tanításai között szerepel."

Az intézmény 9 éve nyitotta meg kapuit az akkori szentatya, Ferenc pápa kérésére. 26 orvosi szakterületet fed le, a kardiológiától az érsebészetig. Különös figyelmet fordítanak a fogászatra, amely gyakran elérhetetlen a legszegényebbek számára.