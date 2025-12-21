Betonbarikádok karácsonyra: amíg Nyugat-Európa retteg, Magyarország a béke szigete

A magyar kormány következetes politikájának köszönhetően hazánkban garantált a biztonság, miközben Németország lakói rettegve várják az ünnepeket. Orbán Viktor miniszterelnök rámutatott a nyugati vezetők tehetetlenségére, akik képtelenek kezelni a fokozódó terrorfenyegetettség árnyékát. A német Alkotmányvédelmi Hivatal adatai sokkolóak: az ellenőrizetlen illegális migráció miatt ezrek állnak készen merényletekre. Nyugat-Európában drasztikusan, 40 százalékkal megugrottak a védelmi költségek. Betonbarikádok és fegyveresek védik a karácsonyi vásárokat, mert a hatóságok több tízezer iszlamistát tartanak nyilván. Bajorországban és Lengyelországban is az utolsó pillanatban hiúsítottak meg mészárlásokat, amelyeket migráns hátterű gyanúsítottak terveztek.

A magyar modell működik

A miniszterelnök szerint a nyugati vezetők csak „szerencsétlenkednek” a jogi kiskapukkal, miközben a bűnözőket sem tudják kiutasítani. Magyarország ezzel szemben a határvédelemre és a zéró toleranciára épít. Nálunk nem kell félni a vásárokban, mert a kormány időben lépett. A nyugati példa mutatja: ahol engedik a migrációt, ott a terror is megjelenik. A magyar családok azonban békében ünnepelhetnek.

