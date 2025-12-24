Bóka János: A háborús hisztéria az nagyon komoly veszély Magyarország és egész Európa számára

Bóka János: "Ezért veszünk részt a NATO-ban, és a NATO-nak megítélésem szerint nem azzal kellene foglalkoznia, hogy ezen a mandátumon jelentősen túlterjeszkedő tevékenységet végez, ráadásul nem valamennyi NATO-tag jóváhagyásával, hanem csak bizonyos országok közreműködésével, akik ebben hajlandóak részt venni. De ez is azt mutatja, hogy a háborús veszély, a háborús hisztéria az nagyon komoly veszély Magyarország és egész Európa számára, ezzel szemben nekünk ellen kell tartanunk."