Kiút a háborúból: Zelenszkij és Trump az összes biztonsági garanciát illetően egyetértett

A következő hetekben az amerikai és ukrán delegációk tovább tárgyalnak. A tervek szerint Donald Trump januárban ismét fogadja Volodimir Zelenszkijt. Az amerikai elnök egyúttal felajánlotta, Kijevbe is kész elutazni, ha az előmozdítja a béke ügyét. Azaz az ukrán és az amerikai elnök a biztonsági garanciákat illetően 100 százalékosan egyetértett a floridai találkozón. Volodimir Zelenszkij megerősítette, hogy a 20 pontra szűkített béketervezetnek továbbra is a 90 százalékáról van egyetértés. A két vezető telefonon európai vezetőknek is beszámolt a tárgyalás eredményeiről, köztük a francia, a lengyel és a finn elnöknek, valamint az olasz, a brit, a német miniszterelnöknek, továbbá a NATO főtitkárának, és az Európai Bizottság elnökének.

A kelet-ukrajnai Donbasz régió sorsa a fennmaradó kérdések egyike. Donald Trump szerint ezen a téren is sikerült közelebb kerülni az egyetértéshez.