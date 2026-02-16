Magyar Péter a háborús terveket, Orbán Viktor a gazdasági csodát hozta el – Rubio látogatása mindent eldöntött

A világpolitika nagypályáján ma minden eldőlt. Marco Rubio budapesti látogatása során világossá tette: Európát nem pesztrálja az Egyesült Államok többé, a gyengékre nem pazarolnak időt. Magyarországra viszont külön figyel az USA partnerként, sőt, kiemelt szövetségesként! A különbség zongorázható: amíg Magyar Péter Münchenben a globális elit biztonsági konferenciáján az Unió háborús terveiről egyeztetett és a fegyverek árnyékában szelfizett, addig Orbán Viktor miniszterelnökhöz viszont házhoz érkezett az USA külügyminisztere. És nem üres kézzel jött: energiaügyi megállapodással és gazdaságélénkítő tervekkel a táskájában.

Két világ: Orbán Viktor a gazdaságot építi az amerikaiakkal, Magyar Péter a háborút tervezi a müncheni elitklubban.