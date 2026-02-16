Magyar Péter a háborús terveket, Orbán Viktor a gazdasági csodát hozta el – Rubio látogatása mindent eldöntött

A diplomáciai atombomba felrobbant: Marco Rubio amerikai külügyminiszter egyértelművé tette, hogy az Egyesült Államok nem pesztrálja többé a gyenge Európát, de Magyarországra kiemelt, stratégiai partnerként tekint. A kontraszt mellbevágó: amíg Orbán Viktorhoz Budapestre házhoz jött az amerikai vezetés energiaügyi és gazdaságélénkítő megállapodásokkal, addig Magyar Péter Münchenben a brüsszeli elit háborús terveihez asszisztált. Az egyik oldalon a béke és a profit, a másikon a vér és a pusztítás.
A világpolitika nagypályáján ma minden eldőlt. Marco Rubio budapesti látogatása során világossá tette: Európát nem pesztrálja az Egyesült Államok többé, a gyengékre nem pazarolnak időt. Magyarországra viszont külön figyel az USA partnerként, sőt, kiemelt szövetségesként! A különbség zongorázható: amíg Magyar Péter Münchenben a globális elit biztonsági konferenciáján az Unió háborús terveiről egyeztetett és a fegyverek árnyékában szelfizett, addig Orbán Viktor miniszterelnökhöz viszont házhoz érkezett az USA külügyminisztere. És nem üres kézzel jött: energiaügyi megállapodással és gazdaságélénkítő tervekkel a táskájában.
Két világ: Orbán Viktor a gazdaságot építi az amerikaiakkal, Magyar Péter a háborút tervezi a müncheni elitklubban.