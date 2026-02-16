Itt a névsor, amitől a baloldal retteg: Orbán Viktor bemutatta a "Páncélos Hadosztályt" – Ők védik meg Magyarországot!

Megszületett a döntés, nincs több titok: a Fidesz országos választmánya véglegesítette a Fidesz–KDNP 2026-os választási listáját. Orbán Viktor miniszterelnök egyértelművé tette: ez a névsor nem csupán politikusok gyülekezete, hanem a magyar társadalom széles körű szövetsége, amely képes biztos hátországot adni a nemzeti kormánynak. Kövér László házelnök pedig kíméletlenül őszinte diagnózist adott: a mostani "pocsék" ellenzékkel szemben ez a csapat a stabilitás garanciája.
A Fidesz országos választmánya ma pontot tett a találgatások végére, és bemutatta a Fidesz–KDNP ütőképes, harcra kész országos listáját a sorsdöntő 2026-os választásokra. A tét óriási, de a kormánypártok nem bízták a véletlenre: Orbán Viktor vezetésével olyan csapat állt össze, amelyben ott van a vidék ereje, a budapesti vagányság, a rutinos öregek bölcsessége és a fiatalok lendülete. Ez a névsor a nemzeti kormány szilárd bástyája, amely április 12-én készen áll arra, hogy megvédje Magyarország békéjét és biztonságát a külföldről rángatott ellenzékkel szemben.
Egységben az erő: Orbán Viktor, Kövér László és a Fidesz–KDNP vezérkara készen áll a győzelemre.