Itt a névsor, amitől a baloldal retteg: Orbán Viktor bemutatta a "Páncélos Hadosztályt" – Ők védik meg Magyarországot!

A Fidesz országos választmánya ma pontot tett a találgatások végére, és bemutatta a Fidesz–KDNP ütőképes, harcra kész országos listáját a sorsdöntő 2026-os választásokra. A tét óriási, de a kormánypártok nem bízták a véletlenre: Orbán Viktor vezetésével olyan csapat állt össze, amelyben ott van a vidék ereje, a budapesti vagányság, a rutinos öregek bölcsessége és a fiatalok lendülete. Ez a névsor a nemzeti kormány szilárd bástyája, amely április 12-én készen áll arra, hogy megvédje Magyarország békéjét és biztonságát a külföldről rángatott ellenzékkel szemben.

Egységben az erő: Orbán Viktor, Kövér László és a Fidesz–KDNP vezérkara készen áll a győzelemre.